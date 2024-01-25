В "Зарядье" пройдет концерт в завершение фестиваля "Музыкальная вселенная Исаака Шварца"

На нем исполнят музыку из советских кинофильмов, написанную композитором

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заключительный концерт Всероссийского фестиваля "Музыкальная вселенная Исаака Шварца" пройдет в Москве в Большом зале "Зарядья". В программе - музыка композитора из советских кинофильмов, а также Концерт для симфонического оркестра "Желтые звезды", сообщили в Департаменте коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Фестиваль "Музыкальная вселенная Исаака Шварца" посвящен 100-летию со дня рождения советского и российского композитора, народного артиста России Исаака Шварца. Он открылся в Костроме в мае 2023 года. За девять месяцев его проведения прошло более 10 мероприятий в разных городах России.

В заключительном концерте фестиваля примут участие Даниил Коган (скрипка), Василий Степанов (виолончель) и Энджел Вонг (фортепиано) в сопровождении Российского национального оркестра под руководством народного артиста России Александра Рудина, отметили в ПФКИ. Они исполнят музыку из кинофильмов, в числе которых "Мелодии белой ночи", "Звезда пленительного счастья", "Сто дней после детства". Во втором отделении прозвучит Концерт для симфонического оркестра в семи частях "Желтые звезды" ("Пуримшпиль в гетто"), посвященный памяти жертв Холокоста. Как отметили в департаменте, сам композитор называл это произведение "лирическим гимном мужеству". За дирижерским пультом - Павел Герштейн.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О композиторе

Шварц родился 13 мая 1923 года. Он является автором музыки более чем к 100 фильмам, в том числе "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Станционный смотритель", "Соломенная шляпка", "Мелодии белой ночи", "Братья Карамазовы" и другим. Также Шварц написал музыку более чем к 30 спектаклям. Композитор умер 27 декабря 2009 года в Ленинградской области.