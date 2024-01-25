Новокузнецкому театру кукол "Сказ" присвоили имя Владимира Машкова

Народный артист является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Власти Кемеровской области присвоили имя народного артиста России Владимира Машкова театру кукол "Сказ" в Новокузнецке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

"Присвоить Государственному автономному учреждению культуры "Новокузнецкий театр кукол "Сказ" имя народного артиста Российской Федерации Владимира Машкова", - говорится в документе, который вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, решение будет способствовать развитию культуры Кузбасса и поможет молодому поколению раскрыть творческий потенциал.

"Владимир Львович [Машков], несмотря на свою занятость и популярность, регулярно бывает в Новокузнецке. Здесь прошло его детство, родители работали в кукольном театре, и именно Машков предложил передать театру "Сказ" реконструированное здание бывшего кинотеатра", - сообщил губернатор.

Новокузнецкий театр кукол основан 8 февраля 1942 года. В этот день состоялась премьера первого спектакля "Волк и семеро козлят". Сейчас "Сказ" размещается в одном из старейших зданий города - в кинотеатре "Коммунар". Объект был реконструирован в рамках нацпроекта "Культура" и открыт в июне 2022 года. Зрительный зал рассчитан на 235 мест. Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Народный артист Владимир Машков является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова. В июле 2023 года Машков стал почетным гражданином Новокузнецка. Он помогал в организации ряда мероприятий в городе, в том числе Международного фестиваля "Кукла в детских руках", а также инициировал разработку концепции Арт-кластера Новокузнецка и реконструкцию кинотеатра "Коммунара", где сегодня располагается театр кукол "Сказ".