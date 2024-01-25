Петербуржцы 27 января исполнят в Москве Ленинградскую симфонию Шостаковича

Мемориально-культурную акцию проведут по инициативе и при организационной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Общедоступный концерт "Шостакович. Симфония № 7. Ленинградская" в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет 27 января в Большом зале Московской консерватории. Мемориально-культурную акцию проведут по инициативе и при организационной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба "Петербург-концерта".

"Московская консерватория поддержала инициативу Комитета по культуре Санкт-Петербурга и "Петербург-концерта" представить этот знаковый проект в подарок петербуржцам, проживающим в Москве, а также всем москвичам", - рассказали в пресс-службе. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга исполнит симфонию под управлением дирижера коллектива Михаила Леонтьева. Концерт начнется в 14.00 и будет бесплатным для всех приглашенных слушателей.

В истории блокадной эпопеи Ленинграда Седьмая симфония Шостаковича занимает особое место, как акт мужества и необычайной человеческой стойкости. Симфония прозвучала здесь в осаде 9 августа 1942 года под управлением Карла Элиасберга истощенными от голода музыкантами оркестра Ленинградского радиокомитета и бойцами, отозванными с фронта. Среди участников той легендарной премьеры был валторнист Павел Орехов, после войны - профессор Ленинградской консерватории. Его внучке Анне Ореховой доверен пульт концертмейстера Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который в годовщину полного снятия блокады исполнит Ленинградскую симфонию в столице.