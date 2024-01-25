Хуснуллин сообщил, что реализация четырех культурных кластеров завершится в 2024 году

Зампредседателя правительства напомнил, что создание культурно-образовательных и музейных комплексов в Кемерове, Владивостоке, Севастополе и Калининграде осуществляется в соответствии с президентским указом от 5 мая 2018 года

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Практически все объекты, которые входят в программу создания четырех культурных кластеров в России, будут завершены в 2024 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Всего 46 объектов в комплексах, из них 30 в эксплуатацию введены. Задача до конца года ввести еще 15 объектов, в том числе 4 театральных комплекса, и хочу передать заверения подрядчика, что все основные виды работ до конца года будут закончены", - доложил он в ходе презентации проектов президенту России Владимиру Путину во время рабочей поездки в Калининградскую область.

Хуснуллин напомнил, что создание культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах - Владивостоке, Кемерове, Севастополе и Калининграде осуществляется в соответствии с президентским указом от 5 мая 2018 года. Общая площадь комплексов более 600 тыс. кв. м. В их состав входят концертные залы, театральные, музыкальные и хореографические школы, выставочные пространства.

Хуснуллин отметил, что все архитекторы из международных компаний, которые работали над концепциями центров, довели свою работу до конца, несмотря на внешнее давление на Россию.

"Не побоялись", - ответил на это глава государства.