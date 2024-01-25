РАМТ запустил проект "Слушаем театр" с аудиоверсиями спектаклей Сац, Эфроса и Ефремова

До конца театрального сезона планируется выпуск пяти аудиопостановок

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) запустил новый проект "Слушаем театр" - аудиоспектакли по постановкам из истории Центрального детского театра (ЦДТ) - РАМТа, сообщила пресс-служба театра.

"Серия подкастов объединит созданные современными режиссерами аудиоверсии спектаклей Наталии Сац, Анатолия Эфроса, Олега Ефремова и других <...> постановщиков. Инициаторами проекта выступили артисты РАМТа", - говорится в сообщении.

До конца театрального сезона планируется выпуск пяти аудиопостановок. Уже можно послушать первую серию цикла - сказку "Жемчужина Адальмины" шведского писателя Закариаса Топелиуса. Она доступна, в частности, на сайте РАМТа и сервисе "Яндекс.Музыка". "Жемчужиной Адальмины" в 1921 году открылся Московский театр для детей под руководством Наталии Сац. Через 15 лет театр переименовали в Центральный детский - ныне Российский молодежный театр.

Режиссером аудиоверсии выступил Александр Хухлин. В спектакле участвуют заслуженные артисты Олег Зима, Татьяна Матюхова, Дарья Семенова, а также Денис Баландин и Мария Рыщенкова.

В дальнейшем в проекте в аудиоформате появятся спектакли ЦДТ "Димка-невидимка" (1955), "Сказка о сказках" (1956), "Сомбреро" (1957), "Изобретатель и комедиант" (1939). Проект реализуется Фондом поддержки РАМТ с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив.