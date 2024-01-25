Отказ от импорта не повлияет на сдачу филиала Большого театра в Калининграде

Введение филиала в эксплуатацию планируется в конце 2024 года, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Замена импортного оборудования на отечественные аналоги не повлияет на качество и сроки сдачи театра оперы и балета - филиала Большого театра в Калининграде. Об этом сообщил генеральный директор компании-подрядчика "Стройтрансгаз" Дмитрий Лебедев.

"Много пришлось перепроектировать разных систем, есть большие проблемы с логистикой. Принято решение максимально заменить оборудование на российских производителей и на локальных производителей", - сказал он во время презентации хода реализации проекта президенту РФ Владимиру Путину, который находится с рабочей поездкой в Калининграде.

"Без ущерба качеству?" - поинтересовался глава государства. "Безусловно", - заверил Лебедев.

Ввод в эксплуатацию филиала Большого театра намечен на конец 2024 года, подчеркнул в свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин. Проектирование сцены на 1 250 мест велось в тесном взаимодействии с заказчиком. "Только что разговаривал с Валерием Абисаловичем (Гергиевым, гендиректором Большого театра - прим. ТАСС), он вообще лично занимается", - сказал Хуснуллин.

В Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Необходимость их создания во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе была озвучена президентом Владимиром Путиным в 2018 году в послании Федеральному собранию и закреплена в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Калининградский кластер состоит из 14 объектов общей площадью около 140 тыс. кв. м, из них 12 объектов уже введены в эксплуатацию. В их числе филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства, общеобразовательная школа на 25 классов с бассейном, два интерната для учеников, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств. Помимо объектов культуры было возведено пять многоквартирных домов (на 387 квартир) с полностью меблированными квартирами для преподавателей и артистов.