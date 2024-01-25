Реставраторы из РФ проводят инвентаризацию картин, уцелевших во время пожара в Сухуме

В составе российской делегации 17 представителей четырех реставрационных центров, все специалисты исключительно по живописи, потому что больше всего пострадали живописные полотна

СУХУМ, 25 января. /ТАСС/. Специалисты по реставрации Третьяковской галереи, Русского музея, Центра им. Грабаря и Государственного НИИ реставрации (ГосНИИР), которые прибыли в четверг в Сухум из Москвы и Санкт-Петербурга, приступили к инвентаризации картин, уцелевших во время пожара 21 января в Центральном выставочном зале, передает корреспондент ТАСС из Нацбиблиотеки, куда перевезли произведения искусства.

"Сейчас проводится инвентаризация на предмет того, какие картины требуют большую и срочную реставрацию, а какие - консервацию, все предметы будут осмотрены, сфотографированы, есть вещи, которые вполне могут быть восстановлены", - сказала журналистам замдиректора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Наталия Чечель.

По ее словам, в составе российской делегации 17 представителей четырех реставрационных центров, все специалисты исключительно по живописи, потому что больше всего пострадали живописные полотна. "Это лучшие специалисты по реставрации масляной живописи в РФ, все без исключения - звезды, они сейчас "поставят диагноз" каждой вещи, чтобы понимать, что с ней нужно делать", - подчеркнула Чечель. Она отметила, что инвентаризация будет проводиться до понедельника, а затем реставраторы будут приезжать вахтовым методом и работать, а часть картин повезут в Москву и Санкт-Петербург, поскольку в Абхазии нет условий для проведения реставрационных работ.

Научный руководитель по реставрации ГосНИИР Мария Чуракова отметила, что задачей российских специалистов является "оказать самую первую необходимую помощь, создать описание сохранности работ и составить списки очередности приведения картин в экспозиционное состояние". "Прежде чем приступить к реставрации, нужно обязательно произвести фотофиксацию разрушений произведений и понимать дальнейшие наши шаги с ними. Мы планируем часть наиболее пострадавших во время пожала работ передать на реставрацию в реставрационные организации Москвы и Санкт-Петербурга", - сказала она.

По информации Минкультуры Абхазии, сотрудники Национальной галереи произвели опись сохранившихся произведений и перевезли их в здание Национальной библиотеки из реквизитного цеха Абхазского драмтеатра, куда картины поместили после пожара.

Во время пожара удалось спасти около 150 картин художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, а также три картины Варвары Бубновой. Всего в фонде Национальной картинной галереи было около 4 тыс. работ различных художников, среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе. В связи с этим Сухуме у памятника Чачбы-Шервашидзе в среду прошел траурный митинг.