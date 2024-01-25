Волковский театр представит постановку об участии ярославцев в боях под Ленинградом

Премьера состоится 29 января

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Театр драмы им. Федора Волкова, старейший театр России, представит постановку "Породнилась Нева с Волгой" к 80-летию снятия блокады Ленинграда, премьера состоится 29 января на камерной сцене театра. Об этом сообщила пресс-служба Волковского театра.

"К 80-летию снятия Блокады Ленинграда Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова готовит литературно-музыкальную композицию, посвященную этому событию. Композиция расскажет о жизни в блокадном городе, участии ярославцев в боях на Ленинградском и Волховском фронтах, работе ярославских водителей на Дороге жизни, об эвакуации ленинградцев в Ярославскую область", - говорится в сообщении.

Композиция основана на реальных событиях, архивных документах, воспоминаниях блокадников. Артисты исполнят песни, посвященные подвигу ленинградцев, также прозвучат стихи, будет представлена хореографическая программа.

Как уточнили в пресс-службе, постановка включена Министерством культуры РФ в федеральный план мероприятий, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Театр имени Ф. Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.