Во "ВКонтакте" и VK Клипах покажут сериал, посвященный блокаде Ленинграда

В его основу лег блокадный дневник Тани Савичевой, известный своей последней записью "Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня"

Во "ВКонтакте" и VK Клипах в марте выйдет сериал "Осталась одна Таня", посвященный блокаде Ленинграда. В основу проекта лег блокадный дневник Тани Савичевой, известный своей последней записью "Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня".

Сериал будет состоять из 33 эпизодов, снятых в формате коротких вертикальных видео. "Помимо истории Тани при создании сериала используются воспоминания очевидцев и реальные события начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда", - рассказали в пресс-службе.

Создателями проекта стали продюсер фильмов "Краткая история русской культуры" и "Без границ" Данил Мотин и команда молодых кинематографистов под наставничеством историков и художественных консультантов.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.