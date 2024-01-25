Концерт в Петербурге посвятили 80-летию снятия блокады и Дню памяти жертв Холокоста

В программу вошли Струнный квартет №8 "Памяти жертв фашизма" Дмитрия Шостаковича, Сюита "Хрустальная мелодия" петербургского композитора и пианиста Константина Хазановича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Концерт "Хрустальная мелодия" в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщается на сайте синагоги.

"Концерт посвящен двух особым датам в мировой истории - 80-летию снятия блокады Ленинграда и Международному дню памяти жертв Холокоста. 27 января 1944 было снято кольцо 872-дневной блокады Ленинграда, а ровно через год, 27 января 1945 года был освобожден фашистский концентрационный лагерь Освенцим. Так одна дата на всю жизнь связала две крупнейшие катастрофы двадцатого века. В этот день мы вспоминаем всех, кто погиб в годы блокады и Холокоста", - говорится в сообщении.

В программу вечера вошли Струнный квартет №8 "Памяти жертв фашизма" Дмитрия Шостаковича, Сюита "Хрустальная мелодия" петербургского композитора и пианиста Константина Хазановича, мелодии из кинофильмов, а также произведения поэтов, переживших Холокост, и стихи поэтов блокадного Ленинграда.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Большой Хоральной синагоги, 26 января члены общины примут участие в церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище. На следующей неделе они побывают на экскурсии в Музее обороны и блокады Ленинграда.