ТВ-3 снимет свою версию сериала "Зорро"

Как отметил генпродюсер канала Константин Обухов, "после ухода мэйджоров с российского рынка ТВ-3 смог не только стабилизировать свои показатели, но и вновь начать привлекать новых зрителей"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российскую версию сериала "Зорро" снимет телеканал ТВ-3. Об этом сообщил генеральный продюсер канала ТВ-3 Константин Обухов на закрытой презентации нового международного сериала "Зорро", который покажут в эфире канала.

"После ухода мэйджоров с российского рынка ТВ-3 смог не только стабилизировать свои показатели, но и вновь начать привлекать новых зрителей, представителей целевой аудитории канала. Этого удалось добиться как за счет продвижения проектов собственного производства, включая громкие новинки, так и благодаря возвращению в эфир больших и знаковых международных премьер. А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной истории", - сказал он.

Ранее стало известно, что новую версию сериала "Зорро", снятую режиссером Хавьером Кинтасом, эксклюзивно покажут на телеканале ТВ-3.

По сюжету юный Дон Диего де ла Вега вынужден оставить учебу в Испании и приехать в Лос-Анджелес, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и начинает бороться с деятельностью мексиканского губернатора Педро Виктория, который хочет избавиться от народного мстителя. Роль главного героя исполнил 27-летний испанский актер Мигель Бернардо ("Элита"). Также в сериале снимались Пако Тоус и Чача Хуан, актеры сериала "Бумажный дом". Один из продюсеров сериала - Джон Герц, работавший над "Маской Зорро" и "Легендами Зорро" с Антонио Бандерасом.