В Москве назовут лауреатов кинопремии "Золотой орел"

Церемония вручения премии пройдет в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лауреатов национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" за 2023 год назовут на торжественной церемонии в пятницу. На награду в главной номинации претендуют пять картин, среди которых "Вызов" Клима Шипенко и "Снегирь" Бориса Хлебникова.

Церемония вручения премии по традиции пройдет в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". Награды вручат в 23 номинациях. В категории "Лучший игровой фильм" также представлены "1993" Александра Велединского, "По щучьему велению" Александра Войтинского и "Праведник" Сергея Урсуляка. Урсуляк, Велединский и Хлебников заявлены и в номинации "Лучший режиссер". Сценарии "Праведника", "1993" и "Снегиря" представлены в соответствующей номинации.

На звание лучшего проекта онлайн-платформы претендуют сериалы "Библиотекарь", "Плейлист волонтера" и "Фишер". В категории "Лучший телевизионный сериал" награду могут получить "Бизон: дело манекенщицы", "Шаляпин" или "Шпион".

Другие номинации

В номинации "Лучшая женская роль в кино" представлены Юлия Пересильд ("Вызов"), Любовь Константинова ("Праведник") и Анна Михалкова ("Чувства Анны"). В числе номинантов на "Золотого орла" за лучшую мужскую роль в кино - Евгений Цыганов ("1993"), Александр Яценко ("Праведник"), а также дуэт Макара Хлебникова и Олега Савостюка ("Снегирь").

Оператор Михаил Милашин претендует на "Золотого орла" дважды: в категории "Лучшая операторская работа" в шорт-листе фильмы "Повелитель ветра" и "Праведник". Также награду может получить оператор "Снегиря" Алишер Хамидходжаев.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. Лучшим фильмом 2022 года на прошлой церемонии признали картину "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова.