В Петербурге откроют выставку "Город-герой Ленинград" к 80-летию снятия блокады

В экспозицию вошли более 600 исторических предметов и произведений искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Масштабный выставочный проект "Город-герой Ленинград", приуроченный к 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады, торжественно откроется в пятницу в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" в Санкт-Петербурге. В экспозицию вошли более 600 исторических предметов и произведений искусства, предоставленных более чем 50 музеями, библиотеками, театрами, архивами, предприятиями города, а также частными коллекционерами, сообщила пресс-служба "ЦВЗ "Манеж".

Для посетителей выставка откроется 27 января.

"Хронологически выстроенная фабула выставки расскажет зрителю историю блокады через жизни обычных людей, их мысли, страхи и надежды. Это история о ежедневном гражданском мужестве, единении в борьбе с врагом, о поддержке и заботе друг о друге, благодаря которым создавалась невидимая, но такая ощутимая защита города. Главный герой этой выставки - сам город. Не сломленный ни войной, ни голодом и холодом, образец отваги и стойкости", - отметили в Манеже.

По словам председателя городского комитета по культуре Федора Болтина, сложносоставная экспозиция раскрывает страницы повседневной жизни осажденного Ленинграда сквозь призму деятельности культурных и медицинских учреждений, научных институтов, промышленных предприятий. "Это тот проект, который в ходе своего создания постоянно дополнялся и обновлялся, потому что кураторы и лучшие музейные сотрудники, которые над ним работали, формируя одну экспозиционную часть, открывали те страницы истории и факты, которые не могли не отразить в этой выставке", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС в преддверии открытия проекта.

Предметы - свидетели времени

Проект, подготовленный командой Манежа, отличает пронзительная эмоциональность. Среди экспонатов - фотографии, документы, письма, подлинные вещи блокадников, образцы продукции, которая выпускалась в осажденном городе, сохранившаяся с тех времен противохолерная вакцина, театральные афиши и костюмы, сшитое из бинтов детское новогоднее платье, кусок проложенного по дну Ладожского озера кабеля, куклы Театра марионеток им. Е. С. Деммени, которые использовались в блокадном спектакле, обличающем фашистов.

"Наша выставка про то, как быстро меняются цены и ценности. Как что-то очень маленькое становится значимым и наоборот. Отличный пример - подлинная двухкопеечная монетка с невероятной историей страшного выбора матери в блокадном городе", - рассказала ТАСС один из кураторов выставки Юлия Сталь. При помощи этой монеты мать двоих сыновей, умиравшая от голода, приняла решение о том, кого из детей она продолжит кормить, отдавая свой хлеб, чтобы кто-то из них смог выжить. Впоследствии ее сын передал монету в Народный музей "А музы не молчали…" средней школы №235 им. Д. Д. Шостаковича - оттуда этот предмет был предоставлен для экспозиции в Манеже.

"Однако блокада - это не только про смерть, но и про жизнь. Люди влюблялись, женились, рожали детей. Блокадное свадебное платье Варвары Мясоедовой отлично демонстрирует это. А еще у платья тоже интересная история - оно было перешито из шелковой ночной сорочки бабушки жениха, Марии Бенуа", - отметила куратор. Варвара Мясоедова прожила 103 года, и почти каждый год в день годовщины свадьбы она надевала это платье.

Аудиоспектакль

Важной частью художественного проекта является аудиоспектакль, созданный на основе дневников и писем блокадников. У каждого из персонажей есть реальные прототипы. Героев озвучили артисты Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный. Режиссером выступил Антон Оконешников. Как рассказала директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова, в основе аудиоспектакля - социальный портрет жителей Ленинграда: женщины, дети, представители творческой интеллигенции и ученые - "все те, кто не мог и не хотел покинуть город, кто мужественно противостоял врагу, сохраняя культурное достояние страны, защищая слабых и нуждающихся, работая на нужды фронта, совершая научные открытия, от которых зависели тысячи жизней".

Выставка будет доступна для широкой публики с 27 января и продлится до 12 мая 2024 года. Проект организован Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, ЦВЗ "Манеж", Национальным драматическим театром России (Александринским театром), Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО. ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.