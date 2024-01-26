Музей современной истории РФ открыл выставку к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Экспозиция будет доступна для посещения с 26 января по 7 апреля 2024 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выставка "Музы непокоренного города", посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда, открылась для посетителей в Музее современной истории России, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В экспозиции представлено более 350 предметов: как подлинных (фотографии, картины, плакаты, книги, афиши, дневники, карты, документы, альбомы, награды, письма с фронта, личные вещи), так и в мультимедийных форматах, в том числе в виде голограмм. Для посетителей выставка работает с 26 января по 7 апреля 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

Особую часть проекта составляют графические работы блокадных художников города и афиша концерта композитора Дмитрия Шостаковича, который проходил в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Выставка представлена в Москве, Рязани и Калининграде.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Прорыв блокады 18 января 1943 года позволил наладить связь Ленинграда с Большой землей и приступить к восстановлению городского хозяйства. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.