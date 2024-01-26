Ансамбль Донских казаков подготовит новую программу к 120-летию со дня рождения Шолохова

По словам директора ансамбля Натальи Шепелевой, в постановке будет занят весь актерский состав, состоящий из 80 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков им. Анатолия Квасова в текущем году начнет подготовку новой концертной программы, посвященной 120-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Шолохова, сообщила ТАСС директор ансамбля Наталья Шепелева. Юбилейная дата будет отмечаться в 2025 году.

"Мы уже приступили к разработке сценарного плана, провели переговоры с композитором, постановщиком, на художественном совете ансамбля Донских казаков приняли решение о новой постановке, подготовка к которой начнется, когда коллектив вернется с гастролей. Ведется подбор музыкального и песенного материалов. <…> Мы хотим сделать большую программу по мотивам произведений Шолохова и объявили конкурс среди артистов коллектива по ее названию. <…> Это будет театрализованная программа, имеющая определенную художественную концепцию", - сказала Шепелева.

По ее словам, в постановке будет занят весь актерский состав, состоящий из 80 человек, - хор, балет и оркестр, будут пошиты новые костюмы, заказан реквизит.

Кроме того, в феврале ансамбль отправится в большой гастрольный тур по городам России и посетит с концертной программой "С верой на службе Отечеству", которая посвящена истории Лейб-гвардии казачьего Его Величества полка, не менее 40 городов. В частности, начать выступления планируется в концертном зале им. Чайковского в Москве, затем на площадках Подмосковья.

"Мы получили уже третий раз грант на гастроли по городам России и в марте у нас состоятся гастроли на Урал, в Кемеровскую область. Мы начнем с Оренбурга <…> и на Алтае завершим наш гастрольный тур. В этих городах коллектив не был более семи лет. <…> Теперь благодаря помощи и поддержке Министерства культуры России у таких больших коллективов, как наш - в тур выезжает 80 человек, - есть возможность осуществлять гастрольную деятельность в дальних регионах нашей страны. <…> Также в этом году в Красноярске будет проходить второй фестиваль "Казачьему роду нет переводу", и наш коллектив приглашен для участия. В рамках этого фестиваля у нас состоится несколько сольных концертов, коллектив там был, наверное, только в 70-80-е годы", - отметила Шепелева.

4 апреля 1936 года решением президиума Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета был создан Доно-Кубанский казачий хор в составе 50 артистов. На сайте коллектива отмечается, что первые концертные программы ансамбля были представлены на суд главного знатока и ценителя казачьего фольклора Михаила Шолохова. В годы Великой Отечественной войны артисты ансамбля выступали для фронтовиков и для мирных граждан в тылу. В 1970 году художественным руководителем стал Анатолий Квасов. Он определил новое главное направление для коллектива - сохранение и популяризация подлинного народного творчества донских казаков.