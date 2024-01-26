Новосибирский ансамбль "Чалдоны" отправится на гастроли в Индию

Выступления пройдут в рамках фестиваля национальных культур

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Новосибирский государственный ансамбль песни и танца "Чалдоны" в феврале отправится на гастроли в Мумбаи. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

"Наш ансамбль "Чалдоны" в феврале едет на гастроли в Индию. Ориентировочно, 15 февраля", - сказал он.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что гастроли пройду в рамках фестиваля национальных культур, первая часть которого прошла в России. В Мумбаи ансамбль покажет программу, основанную на региональном фольклоре. "Это то, что они изучали, [когда] ездили по области. Это такая совершенно уникальная программа, которая включает вокальные, хореографические, оркестровые композиции", - отметили в пресс-службе.

Российско-индийский этнический фестиваль прошел в Новосибирске с 25 по 29 сентября. На фестивале выступили участники из четырех регионов Сибири и гости из Индии.

Ансамбль "Чалдоны" основан в 1989 году заслуженным работником культуры РФ, композитором Светланой Смоленцевой. В составе коллектива - профессиональные танцоры, вокалисты, музыканты. Ансамбль является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Чалдоны - это название коренных русских в Сибири и их потомков.