СМИ: в Вене спустя почти 100 лет нашли картину Климта

"Портрет фройляйн Лизер" оценивают в более чем $54 млн, передает Би-би-си

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. "Портрет фройляйн Лизер" кисти художника Густава Климта обнаружен в Вене спустя 99 лет после того, как он в последний раз был выставлен публично. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Картина такой редкости, художественной значимости и ценности не была доступна на арт-рынке Центральной Европы в течение десятилетий", - приводит Би-би-си заявление аукционного дома Кински, который от имени нынешних владельцев портрета собирается выставить его на продажу. Картина оценивается более чем в $54 млн.

Как отмечает Би-би-си, первоначально портрет принадлежал семье Лизер, которая в последний раз представляла его общественности в 1925 году. Нынешние владельцы приобрели произведение Климта в 1960-х годах.