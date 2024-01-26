В Москве завершили реставрацию главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна

Специалисты также привели в порядок цоколь здания, окрасили стальной козырек над парадным входом, отреставрировали окна

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице в Москве, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Бывшая аптека Феррейна - настоящее украшение Никольской улицы и всего Китай-города. Облик здания, который мы видим сейчас, сложился в XIX веке. В настоящее время специалисты завершили реставрацию главного фасада. Он облицован радомским песчаником светло-бежевого оттенка", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, этот вид песчаника содержит много железа, и со временем при атмосферном воздействии оно начало проявляться на фасадах здания рыжими пятнами. "В ходе снятия загрязнений и поздних слоев перед реставраторами открылся первоначальный светло-песчаный цвет фасадов. Современные технологии, методы и приемы реставрации позволяют не только решить проблему негативного воздействия окружающей среды, но и восстановить фасад - первоначальный замысел автора. Именно поэтому было принято решение о возвращении зданию на Никольской улице исторического цвета", - пояснил Емельянов.

Отмечается, что специалисты также привели в порядок цоколь здания, окрасили стальной козырек над парадным входом, отреставрировали окна. В пресс-службе добавили, что в конце XIX - начале XX века эта аптека была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе.