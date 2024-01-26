В Мариинке отметят 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Бетховена

Произведение будет исполнено 31 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Мариинский театр отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Людвига ван Бетховена, которая впервые прозвучала в Вене 7 мая 1824 года под управлением автора. Это произведение будет исполнено 31 января в Концертном зале Мариинки под управлением турецкого дирижера Джеми Джана Делиормана, сообщила пресс-служба театра.

"В концерте примут участие симфонический оркестр, хор и солисты оперной труппы Гелена Гаскарова, Екатерина Сергеева, Александр Михайлов и Михаил Петренко", - рассказали в пресс-службе.

Девятая симфония Бетховена с финальной одой "К радости" на текст стихотворения Фридриха Шиллера была первым сочинением в истории этого жанра, где вопреки канонам, зазвучали человеческие голоса. Это произведение, воспевающее свободу и братство всего человечества, с большой художественной силой выразило устремления своей эпохи и провозгласило общечеловеческие идеалы.