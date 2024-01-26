В Новосибирске искусственный интеллект помог создать декорации для оперы в театре

Подобные технологии применялись для спектакля в театре впервые, сообщил журналистам главный режиссер Вячеслав Стародубцев

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) представил премьеру оперы для детей "Сказка о царе Салтане", сценическое оформление для которой было создано с помощью искусственного интеллекта. Подобные технологии применялись для спектакля в театре впервые, сообщил журналистам главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.

"Эти технологии, я думаю, навсегда вошли в нашу жизнь, но любой искусственный интеллект, нейросеть не заменит, конечно, человека. <...> Те города, тот остров Буян [из сказки Пушкина о царе Салтане], все, что вы видели, это создано с помощью нейросети, но доработано руками одного из ведущих художников нашей страны Вадима Дуленко, и чем больше мы работаем с современными технологиями, тем больше мы понимаем, что без человека они мертвы", - сказал Стародубцев.

По замыслу Стародубцева, знакомая с детства история о царе Салтане, богатыре Гвидоне и прекрасной царевне Лебеди предстает в лучших традициях русского искусства. Костюмы и декорации спектакля перекликаются с выставкой репродукций русских художников Ивана Билибина, Михаила Врубеля и звучащими стихами Александра Пушкина. Художник-постановщик оперы Тимур Гуляев рассказал, что помимо работ русских художников, в работе над костюмами он вдохновлялся и разными историческими периодами. "В некоторых костюмах я попытался вернуться к Византии, откуда очень много было взято культуры для становившегося русского государства, но поскольку это сказка, то некоторые персонажи у нас абсолютно фантазийные. Образ Царевны Лебеди - это смесь восточных образов и северных, валькирий и божеств, которые связаны с водой, с воздухом, с полетом. Это такой сложный собирательный образ - гордость этого спектакля", - подчеркнул Гуляев.

Премьера спектакля "Сказка о царе Салтане" по одноименной сказке Пушкина приурочена к 225-летию со дня рождения поэта и 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова. Она состоялась на малой сцене НОВАТа. Оперные партии исполнили ведущие солисты театра. Постановка входит в цикл оперных спектаклей для детей "Пушкиниана", который был запущен главным режиссером театра Вячеславом Стародубцевым. Премьера первого спектакля - оперы "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" - состоялась в 2021 году.

Одна из исполнительниц роли Царевны Лебеди певица Диана Белозор рассказала журналистам, что благодаря новой обработке опера Римского-Корсакова стала более понятной для детей. "Музыка очень серьезная. Как и "Снегурочка", и "Царская невеста", хотя в последней больше драмы, а в сказке о "Царе Салтане" счастливый конец. Это прекрасно подходит для юного зрителя. Мы просто сделали ее более понятной для детей, юношей и девушек более старшего возраста", - подчеркнула она.

О театре

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Его здание является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами.