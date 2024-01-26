На "Кинопоиске" 22 февраля выйдет экранизация бестселлера "Внутри убийцы"

Детективный триллер сняли по одноименной книге Майка Омера

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Детективный триллер "Внутри убийцы" по одноименной книге Майка Омера выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 22 февраля, сообщили в пресс-службе видеосервиса.

"Внутри убийцы" выйдет 22 февраля: "Кинопоиск" объявил дату премьеры сериала по мировому бестселлеру Майка Омера", - говорится в сообщении.

Сериальная адаптация режиссера Владимира Мирзоева, который также является одним из авторов сценария, состоит из пяти серий. Место действия триллера перенесли из США в Санкт-Петербург и Москву. Главные герои "Внутри убийцы" - профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох, которые пытаются вычислить петербургского душителя, который не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект.

"Сериал "Внутри убийцы" - первая адаптация романа, и я рад, что ее сняли в России, где живет много моих читателей. Я посмотрел трейлер 20 раз! Это невероятно, видеть, как родившиеся в моей голове история и персонажи материализуются на экране", - приводит пресс-служба видеосервиса слова писателя.

"Важнейшая составляющая "Внутри убийцы" - его герои: целеустремленная, иногда даже одержимая, девушка-профайлер и ее напарник, харизматичный и честный следователь. Эти персонажи органично живут и в Чикаго, как это было в книге, и в Петербурге, как в сериале. Выбор актрисы на главную роль мне кажется идеальным. Анастасия Евграфова с ее утонченными чертами лица и пронизывающим взглядом абсолютно точно отражает характер героини", - продолжил он.

Сразу после выхода, в июне 2018 года, книга обошла романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона в списке бестселлеров Amazon.