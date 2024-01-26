Международный конкурс чтецов "Табуретка" пройдет в Высшей школе сценических искусств

Сбор анкет и видеозаявок от участников уже открыт и продлится до 29 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Высшая школа сценических искусств (ВШСИ) проведет I Международный поэтический конкурс чтецов "Табуретка" среди студентов театральных вузов и колледжей, сообщила пресс-служба учебного заведения.

"Поэтический конкурс пройдет в стенах ВШСИ с 13 по 15 апреля 2024 года и впервые соберет под своей крышей студентов из российских и зарубежных вузов. Свои силы в художественном чтении отечественных поэтических произведений студенты театральных вузов и колледжей смогут попробовать как в одной из предложенных номинаций ("Классика", включая поэзию Серебряного века, "Советский период", "Современность"), так и во всех трех", - говорится в сообщении.

Сбор анкет и видеозаявок от участников уже открыт и продлится до 29 февраля 2024 года. Первый отборочный этап пройдет онлайн, по его итогам прошедших во второй тур пригласят в Москву.

"Поскольку мы среди педагогов называем наших студентов детьми, то и конкурс этот мы назвали "Табуретка". Ироничность и кажущаяся несерьезность этого названия совершенно не отменяют серьезности нашего отношения к этому делу. У нас будет беспрецедентное по своему золотому составу жюри, это высочайшие авторитеты в области художественного слова и сценической речи в нашей стране", - привели в пресс-службе слова ректора ВШСИ Константина Райкина.

В жюри вошли педагоги ведущих театральных вузов, в том числе народный артист России Авангард Леонтьев, профессор ГИТИСа Вера Камышникова, режиссер Марина Брусникина. Возглавит жюри Константин Райкин.