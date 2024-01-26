В Петербурге начался седьмой ежегодный фестиваль "Чеховские дни"

Он продлится до 30 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Седьмой ежегодный городской фестиваль "Чеховские дни" открыла выставка, посвященная записным книжкам писателя "Там хорошо, где нас нет...". В Центральной районной библиотеке А. П. Чехова посетители смогут узнать предпосылки рождения великих произведений, которые остаются актуальными и сегодня, рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС куратор фестиваля Ольга Гавва.

"Эта выставка открылась в преддверии дня рождения Чехова (29 января), она посвящена его записным книжкам. Мы, так сказать, вернулись к истокам: многие свои произведения он писал, отталкиваясь от услышанной фразы, истории или ситуации. И он все эти подмеченные детали записывал в маленькие записные книжечки, которые делал своими руками. Название выставки "Там хорошо, где нас нет" - тоже было взято из его записной книжки," - отметила Ольга Гавва.

Материалы для выставки были взяты из Центрального государственного архива литературы и искусства и из архивов Фонда театральной библиотеки. В экспозиции представлены отсканированные страницы из записных книг Чехова. В этот раз тематика фестиваля сильно отличается от прошлогодней - создатели фестиваля через выставку и мероприятия расскажут посетителям о том, откуда Чехов брал идеи для своих произведений.

Почетным гостем на открытии фестиваля 2024 года стал главный режиссер Санкт-Петербургского театра "Мастерская" Роман Габриа. Также в рамках "Чеховских дней", которые продлятся до 30 января, пройдут творческая встреча с артистом театра и кино Романом Агеевым, импровизированный джазовый сет в исполнении ансамбля Паши Канторова и Макса Некрасова, веселый спектакль "Медведь" в исполнении народного театра "Капитан", сценическая композиция известного рассказа Антона Чехова "Дама с собачкой" от любительского театра "Мгновение", квизбук "Чехов на желтых страницах", разнообразные мастер-классы, лото по-чеховски и многое другое.

Предпосылкой к созданию фестиваля стал тот факт, что в Санкт-Петербурге очень мало памятных мест, посвященных Чехову. Поэтому цель "Чеховских дней" - популяризировать творчество великого русского писателя.

"Мы до сих пор считаем Чехова актуальным и современным именно потому, что в своем творчестве он отталкивался от современной жизни. То, что происходило вокруг него, что его задевало, что интересно другим людям, это и являлось основой его творчества," - отметила Ольга Гавва.