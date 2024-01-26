Эрмитаж представил историко-мемориальный проект о блокаде

Также открылась выставка-событие, которая будет доступна только с 26 по 30 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил историко-мемориальный проект о жизни музея во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, который будет пополняться за счет мультимедийной составляющей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В рамках этого проекта в подвале Нового Эрмитажа, где в годы войны было устроено бомбоубежище, создана памятная инсталляция. Осколок снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года, ящики, в которые упаковывали экспонаты, отправлявшиеся в эвакуацию, вал для хранения и перемещения больших картин - все эти предметы стали теперь хранителями памяти", - отметили в пресс-службе.

По словам представителей музея, со временем небольшая экспозиция в бывшем бомбоубежище будет дополнена мультимедийной выставкой, которую планируется открыть осенью этого года. Тогда же предполагается организовать тематические экскурсии в подвалы Нового Эрмитажа.

Виртуальную экскурсию по бомбоубежищу в подвалах Нового Эрмитажа, где в блокаду жили и работали деятели культуры и ученые, можно совершить уже сейчас. На сайте музея создан новый блок - "Эрмитаж в годы войны". Он состоит из нескольких разделов, посвященных работе бомбоубежища, эвакуации музейной коллекции в Свердловск, художникам, работавшим в Эрмитаже в дни блокады, и временной выставке памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады, была открыта в 1944 году.

К 80-летию снятия блокады в фойе Эрмитажного театра также открылась выставка-событие, которая будет доступна для посетителей всего пять дней - с 26 по 30 января. На ней показано 11 рисунков, где запечатлены бомбоубежища Эрмитажа. Сотрудникам музея недавно удалось установить, что автором рисунков был театральный художник и график Михаил Григорьев (1899-1960), который находился в блокаду в бомбоубежище Эрмитажа.

"Так случилось, что Эрмитаж связан не только с самой блокадой, но и с тем, как возрождалась живая память о ней. Был момент, когда эта память могла исчезнуть навсегда, и Эрмитаж сделал и продолжает делать все возможное, чтобы это не случилось. Мы изобретаем особые вещи - специальные церемонии, инсталляции, спектакли - все, чтобы сохранять блокаду в нашей памяти по-эрмитажному, как часть нашей ДНК", - привела пресс-служба слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.