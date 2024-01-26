Шахназаров, Мукасей и Пересильд получили почетных "Золотых орлов"

Награды вручал помощник президента России Владимир Мединский

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Народный артист России генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров и народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей получили почетную премию "Золотой орел" за вклад в российский кинематограф, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии на "Мосфильме".

Награды Шахназарову и Мукасею вручил помощник президента России Владимир Мединский. "Не случайно церемония открывается словами о 100-летии киностудии "Мосфильм". Я хотел бы вручить приз "Золотой орел" руководителю этой киностудии", - сказал он.

В беседе с ТАСС Шахназаров отметил, что это уже его пятый "Золотой орел". Ранее он получал эту премию как лучший режиссер за фильмы "Палата №6" и "Исчезнувшая империя", за лучший игровой фильм с картиной "Белый тигр" и за лучший телефильм или мини-сериал с проектом "Анна Каренина. История Вронского".

"Большая честь, конечно, потому что "Золотой орел" - самая престижная премия в России сегодня. Я очень тронут", - сказал собеседник агентства. Режиссер отметил, что почти половину юбилейного срока киностудии он работает на "Мосфильме".

Большим событием в беседе с ТАСС назвал вручение почетного "Золото орла" Анатолий Мукасей. "То, что меня оценил "Золотой орел", прилетел ко мне "Золотой орел", который давно не прилетал ко мне. Я счастлив. Я думаю, что все картины, которые я делал, живут до сих пор. Это самое важное, что они до сих пор существуют, их всегда показывают и люди их любят", - сказал кинооператор.

Актриса Юлия Пересильд также получила награду - как актриса-космонавт. В 2021 году Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправилась на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов".

"Я очень благодарна моей маме, моим детям, которых я так люблю, что у меня был серьезный стимул вернуться обратно, - сказала она, получая награду. - Я благодарна моему мужчине, что он меня всегда возвращает "обратно из космоса", в обычную жизнь. И, конечно, моему "космическому бро" Климу Шипенко. Клим, я очень рада, что мы были вдвоем в космосе, потому что я не знаю ни одного человека, который смог бы снимать в космосе, лететь туда, и который вообще все это мог бы пережить".

О лауреатах

Шахназаров родился 8 июля 1952 года. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина), начал работу в кино в 1970-х годах с короткометражных фильмов "Шире шаг, маэстро!" и "На скользкой дороге". Полнометражным дебютом в 1979 году для Шахназарова стала комедия "Добряки". Среди его картин также музыкальная комедия "Мы из джаза", мелодрама "Курьер", комедия "Зимний вечер в Гаграх", драма "Американская дочь", исторические проекты "Цареубийца" и "Всадник по имени смерть", военный фильм "Белый тигр", сериал "Анна Каренина", а также множество продюсерских и сценарных проектов. С 1998 года Шахназаров возглавляет киноконцерн "Мосфильм".

Народный артист РФ Анатолий Мукасей родился 26 июля 1938 года в Ленинграде. Оператор фильмов "Дайте жалобную книгу", "Берегись автомобиля", "Большая перемена", "Чучело", "По семейным обстоятельствам", а также фильмов своей супруги - народной артистки РФ, кинорежиссера Светланы Дружининой.

Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Играла в фильмах "Вызов", "Петровы в гриппе", "Бременские музыканты" и других.