Новгородский музей-заповедник намерен отреставрировать христианские памятники Сирии

Генеральный директор музея Сергей Брюн также отметил помощь гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в восстановлении памятников Пальмиры

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник готов своими силами провести реставрацию икон и других памятников христианской культуры Сирии. Об этом сообщил генеральный директор музея, член Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Брюн на секции ИППО в рамках Рождественских чтений в Москве.

"От нашего музея, учитывая специфику моих изысканий, мы сейчас работаем над проектом, который призван - если это согласует наше Министерство культуры - не просто привезти в Россию памятники христианской культуры Сирии из Национального музея в Дамаске, из Антиохийской патриархии, но провести их реставрацию, в которой они остро нуждаются, здесь, силами Новгородского музея-заповедника, где великолепные реставраторы и по темпери [темперной живописи], и по металлу. Заново их раскрыть, показать здесь и вернуть", - сказал Брюн.

Он также поставил в пример генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, оценив его помощь в деле восстановления памятников Пальмиры как "огромный подвиг". Сам директор Новгородского музея-заповедника является автором двухтомной монографии, нескольких трудов и более сорока публикаций по истории и культуре христианского Востока.

В ноябре 2023 года Государственный Эрмитаж и Национальный музей Омана на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур подписали соглашение, в соответствии с которым стороны отреставрируют в Маскате около 200 музейных предметов из Сирии, включая пальмирские памятники. Пиотровский при этом не исключил, что специалисты из Омана также примут участие в российско-сирийском проекте реставрации Триумфальной арки в Пальмире.

Ранее гендиректор Эрмитажа сообщал, что российские эксперты помогают музеям Сирии в восстановлении экспонатов. В 2021 году сотрудники Эрмитажа отреставрировали несколько рельефов из Пальмиры, поврежденных террористами, они сделали это в Омане, на территории Национального музея. Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН в ноябре 2019 года подписали в управлении древностей и музеев Сирии соглашения о сотрудничестве, которые направлены в том числе на создание мастер-плана возрождения Музея Пальмиры как основы для создания инновационного музея-заповедника XXI века на исторической территории памятника.