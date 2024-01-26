В петербургском Манеже открылся выставочный проект "Город-герой Ленинград"

В церемонии открытия приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Выставочный проект "Город-герой Ленинград", приуроченный к 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии открытия приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова.

Министр отметила, что этот масштабный проект насчитывает около 50 участников, в числе которых музеи, театры, а также частные коллекционеры. По ее словам, экспозицию отличают непростая архитектура и особая режиссура. "Гордость за тех ребят, в биографии которых будет этот проект в эту великую, памятную для нас всех дату", - сказала Любимова.

"Сегодня мы все объединились вокруг великого праздника - 80-летия полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Я с огромной гордостью хочу сказать, что центральная экспозиция находится здесь, в центре нашего города, в нашем городском музее современного искусства - петербургском Манеже", - сказал на церемонии вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Как подчеркнула директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова, главный герой выставки - город-герой Ленинград. "Нам было важно рассказать историю города в самый тяжелый и сложный момент блокады - 1941-1942 годы. Наше повествование на этом периоде времени сосредоточено наиболее подробно, - рассказала она журналистам, добавив, что события 1943 и 1944 годов также отражены в экспозиции, но более лаконично. - Нам было важно показать эмоции - чем жил город, во что люди верили, на что надеялись. Выставка получилась очень трогательной и очень эмоциональной".

Рассказ о повседневной жизни осажденного города

Посетители увидят более 600 исторических предметов и произведений искусства. Среди экспонатов - фотографии, отражающие повседневную жизнь осажденного города, документы, письма и подлинные вещи блокадников, сохранившаяся емкость с противохолерной вакциной из блокадного Ленинграда, люминофорные блокадные "светлячки", вещи руководства города, в том числе первого секретаря Ленинградского обкома Андрея Жданова. Специально для выставки Ботанический сад Петра Великого вырастил крапиву, подорожник и одуванчики, поскольку во время блокады Ленинграда были разработаны рецепты для их употребления в качестве пищи.

Экспозиционное пространство разделено на более чем два десятка залов, в каждом из которых рассказывается о том, что происходило в тот период в разных сферах городской жизни. Так, представлены научная лаборатория, зал, посвященный тому, как маскировали культурные доминанты и укрывали памятники, зал о работе детских садов, библиотека, театральная гримерка, мастерская художников, физкультурный зал, зал Филармонии и другие.

"Каждый зал отстроен от предыдущего белым пространством - мы его называем "вспышкой". Там представлен ключевой объект, который предваряет историю следующего зала или же цитаты, которые также отражают, что далее будет происходить. Мы заканчиваем художественное повествование 9 августа [1942 года, когда состоялась ленинградская премьера] Седьмой симфонии Шостаковича", - пояснила Ялова. Последний зал посвящен историческим событиям 1943 года (прорыв блокады) и 1944 года (это полное освобождение города от фашистской блокады 27 января). В самом конце экспозиции посетители увидят медаль города-героя. "Это дубликат, который нам предоставило Законодательное собрание Санкт-Петербурга", - добавила она.

Взаимодействие музея и театра

Неотъемлемая часть проекта - аудиоспектакль, созданный на основе более сотни дневников и подлинных воспоминаний. Пять героев, которые точно характеризуют социальный портрет блокадного города, озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный. Персонажи аудиоспектакля - воспитательница детского сада, молодая художница, которая служит в отряде МПВО и помогает музейщикам сохранить культурное наследие города, музыкант, молодой ученый и ребенок.

Режиссером проекта выступил Антон Оконешников. "Это принципиальный для нас эксперимент во взаимодействии музейной институции и театра. Мы понимали, когда придумывали эту выставку и аудиоспектакль к ней, что, конечно, много времени прошло, и настоящая, живая, чувственная связь уже исчезает. И мы хотели создать такую выставку, в которой ты не просто понимаешь факты, а эта выставка как бы взаимодействует с тобой. Мы взаимодействуем на уровне архитектуры, звукового и визуального сопровождения. Мы пытаемся работать с нашим посетителем, как на спектаклях и перформансах, <…> чтобы каждый посетитель смог ощутить на себе какие-то трагические моменты или, наоборот, какие-то моменты прорывов, моменты того, как люди не погибали в этом городе, а как они жили, как они пытались что-то сделать, как они пытались любить и жить", - поделился он с журналистами.

Проект организован Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Центральным выставочным залом "Манеж", Национальным драматическим театром России (Александринским театром), Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО. Выставка будет доступна для публики с 27 января до 12 мая 2024 года. ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.