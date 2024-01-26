Иван Янковский получил своего пятого "Золотого орла" за роль в сериале "Фишер"

Вместе с ним награды удостоился Александр Яценко, также сыгравший следователя в этой криминальной драме

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Актеры Иван Янковский и Александр Яценко, сыгравшие следователей в криминальной драме "Фишер" об одинцовском серийном убийце Сергее Головкине, получили кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший актер онлайн-сериала", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения победителей проходит на киностудии "Мосфильм" в пятницу.

Для Янковского это уже пятый "Золотой орел" и первый в сериальной номинации. В этом году актер был также номинирован в этой категории за главную роль в сериале "Плейлист волонтера", а одним из конкурентов стал его отец - актер Филипп Янковский за роль в сериале "Черное облако". Сам "Фишер" получил награду в номинации "Лучший проект онлайн-платформы".

"Что может быть веселее, чем быть не только номинированным, но и номинированным с самим собой, а еще быть номинированным со своим отцом. Думаю, что этот день я не забуду никогда, - сказал Янковский во время награждения. - Уже и в том году меня папа наругал, что я получал четвертого своего "Орла". Но сейчас, боюсь, когда я обошел его в номинации, еще и получив пятый. Мне дико неудобно, пап. Прости меня, это отвратительное ощущение. Классное ощущение, но оно очень интересное".

Сценарист Андрей Золотарев также объявил лучшей исполнительницей женской роли в сериале онлайн-платформ Марьяну Спивак, исполнившую роль в сериале "Черное облако".

Лучших исполнителей женской и мужской ролей на телевидении объявили актриса Мария Андреева и продюсер Александр Акопов. Награду получили Елена Яковлева за роль в сериале "Дама с собачкой" и Сергей Безруков за главную роль в проекте "Бизон. Дело манекенщицы". "Бизон" также забрал "Золотого орла" в номинации "Лучший телевизионный сериал".

"Первый свой "Золотой орел" я получил в 2004 году за лейтенанта Кравцова в сериале "Участок", спустя 20 лет я получаю за майора Бессонова. Конкурентом мне был полковник Рыбин. Есть надежда спустя еще 20 лет получить за генерала. Буду стараться", - пошутил Безруков.

О премии

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. На главную награду в этом году претендуют пять картин: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Снегирь" Бориса Хлебникова, "1993" Александра Велединского и "По щучьему велению" Александра Войтинского.