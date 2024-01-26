Александр Яценко и Анна Михалкова получили премии "Золотой орел" за роли в кино

Они сыграли в фильмах "Праведник" и "Чувства Анны" соответственно

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Актриса Анна Михалкова получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль в кино за фильм "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян, награды за лучшую мужскую роль удостоен Александр Яценко, сыгравший роль офицера Красной армии Николая Киселева в картине "Праведник" Сергея Урсуляка, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения победителей проходит на киностудии "Мосфильм" в пятницу.

Актриса в шутку призналась, что второй раз она этот фильм смотреть не будет. "Пережить все, что переживает эта героиня на крупных планах в течение двух часов, это испытание", - сказала она.

По сюжету фильма Меликян, простая работница пермской шоколадной фабрики начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Михалкова, получая награду, пожелала всем любить друг друга. Актриса поблагодарила режиссера картины и своих партнеров по фильму. Награду посвятила своей младшей дочке и детям своей сестры Надежде Михалковой.

Яценко получил награду за главную роль в фильме "Праведник", где он сыграл офицера Красной армии Николая Киселева. В основе сценария лежит реальный подвиг Киселева. В августе - октябре 1942 года он спас 218 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с офицером на протяжении почти 1 500 км вел по лесам преследуемых немцами изнуренных и голодных женщин, стариков и детей. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Киселеву звание "Праведник народов мира", его имя занесено на стену почета в Саду праведников.

Актеры второго плана

Актриса Анна Снаткина вручила Александре Ребенок "Золотого орла" в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Актриса сыграла в драме Александра Велединского "1993". Ребенок призналась, что не ожидала награды, а также, что не любит, когда ее хвалят. "Но сейчас я стою и испытываю какое-то новое чувство", - сказала сказала она.

Евгений Ткачук удостоен приза за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Праведник".

О премии

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. На главную награду в этом году претендуют пять картин: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Снегирь" Бориса Хлебникова, "1993" Александра Велединского и "По щучьему велению" Александра Войтинского.