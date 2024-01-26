Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" как лучший режиссер

Приз за лучший сценарий получил Александ Велединский

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сергей Урсуляк получил кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Праведник". Торжественная церемония вручения премии проходит на "Мосфильме" в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

"Я благодарен всем, кто делал со мной эту картину. Я первый раз получаю награду в индивидуальной категории", - сказал режиссер со сцены, получая награду.

В основе сценария лежит реальный подвиг офицера Красной армии Николая Киселева. В августе - октябре 1942 года он спас 218 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с офицером на протяжении почти 1 500 км вел по лесам преследуемых немцами изнуренных и голодных женщин, стариков и детей. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Киселеву звание "Праведник народов мира", его имя занесено на стену почета в Саду праведников.

Роль Николая Киселева исполнил Александр Яценко, который также получил "Золотого орла" за главную роль в этом фильме. Также в картине снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Евгений Ткачук, Дов Гликман, Дитмар Кениг и другие.

Другие номинации

Российский режиссер и сценарист Игорь Гринякин наградил лауреатов в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". Лучшим оператором Академия признала Михаила Милашина за фильм "Праведник". "Золотого орла" за лучший сценарий получил Александ Велединский, режиссер и автор сценария фильма "1993". Приз получила продюсер Жанна Тедеева-Калинина, поблагодарившая автора романа, по которому был снят фильм, писателя Сергея Шаргунова.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года. На главную награду в этом году претендуют пять картин: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Снегирь" Бориса Хлебникова, "1993" Александра Велединского и "По щучьему велению" Александра Войтинского.