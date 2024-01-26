Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после интервью Собчак

По словам адвоката рэпера, его подзащитный "местных законов не нарушал и не собирался"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) после его интервью в ноябре прошлого года Ксении Собчак. Как заявил в беседе с корреспонтентом ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн не нарушал законов страны, где проживал после отъезда из РФ, и стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ.

"Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай еще до нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, его подзащитный "местных законов не нарушал и не собирался". "Этот донос был ложным, и мы надеемся, что власти Дубая и соответствующие органы разберутся и пересмотрят свое решение", - резюмировал Жорин. При этом юрист отказался от дальнейших комментариев.

Ранее Моргенштерн написал в своих соцсетях, что ему запрещен въезд в Дубай. По данным корреспондента ТАСС, в настоящее время музыкант находится на одном из островов Индонезии.

Минюст РФ 6 мая прошлого года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В качестве обоснования включения его в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина.