Театр Российской Армии представит спектакль "Не бойся быть счастливым"

Премьеру приурочили к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьера спектакля "Не бойся быть счастливым", приуроченная к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоится на Экспериментальной сцене Театра Российской Армии, сообщила пресс-служба театра.

Спектакль поставлен по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат"

"В пьесе "Мой бедный Марат" историческая память становится живым, осязаемым сюжетом. Это в первую очередь о людях на фоне исторических событий, в предлагаемых обстоятельствах. То, как люди живут, общаются, те неудобные, некрасивые, но нежные и детские ситуации, в которых не хотел и одновременно хотел бы оказаться каждый человек, здесь все настолько понятное, живое, юношеское и светлое. Это и есть в моем понимании та драматургия и тот театр, которые необходимы нам сейчас", - привели в пресс-службе театра слова режиссера постановки Ивана Судакова.

В основе постановки - эскиз, признанный одним из лучших на режиссерской лаборатории "Век Астафьева". Как отметил режиссер, пьесы Арбузова и "шестидесятников" написаны "живыми словами, не выдуманы".

В день премьеры, 27 января, отмечается 80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Действие спектакля начинается в марте 1942 года в блокадном Ленинграде, "в одной из немногих уцелевших квартир в полуразрушенном доме на Фонтанке", отметили в театре.

В спектакле заняты молодые артисты Александр Рожковский, Дмитрий Оболонков, Карина Балашова. Художником-постановщиком выступила Анна Бовина.

Пьеса Алексея Арбузова "Мой бедный Марат" имеет успешную сценическую жизнь, она была поставлена десятки раз в России и за рубежом. Театр Российской Армии обратился к ней одним из первых в 1965 году.