Школа драматического искусства представит спектакль "Моя жизнь"

Премьерные показы пройдут 27 и 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первой премьерой Молодежной программы театра "Школа драматического искусства" станет спектакль в постановке Данила Акутина "Моя жизнь" по одноименной повести Антона Чехова, сообщила пресс-служба театра.

"Спектакль "Моя жизнь" сочетает в себе элементы кино и театра, при этом не подменяя одно другим, но стирая четвертую стену и приближая зрителя к героям. Некоторые персонажи будут находиться только на экране. Тем самым мы разделим пространства, миры и сословия. С помощью кино мы проникнем за кулисы обычной жизни и увидим то, что обычно скрыто от глаз. Мы ставим своей целью найти в произведении Чехова подтекст, отражающий наше время", - привели в пресс-службе слова режиссера Данила Акутина.

Руководитель Молодежной программы Глеб Черепанов отметил, что "Моя жизнь" - повесть о выборе, который каждый человек делает в своей жизни. "И герой этой повести выбирает созидать, а не разрушать. Не делать карьеру, идя по головам, а строить", - сказал Черепанов. По его словам, тема выбора в пользу созидания, в пользу творчества сейчас очень актуальна.

Говорить об этом со зрителями будут молодые артисты. В спектакле заняты Андрей Харенко, Анна Чепенко, Федор Леонов, Арина Федосенко. Согласно сюжету, сын архитектора и потомственный дворянин Мисаил отказывается от общественного положения и становится пролетарием, несмотря на мнение окружающих, которые уверены, что умственный труд достойнее физического.

О Молодежной программе

У каждого сезона Молодежной программы будет своя тема. Как сообщил Черепанов, в этом сезоне - это "Сценические ключи к прозе". Режиссерам было предложено выбрать для работы произведение Антона Чехова. Для участия в проекте планируется приглашать молодых режиссеров, выпускников разных творческих вузов. Все запланированные спектакли объединяет камерная форма, они будут представлены в Новом зале Сцены на Новослободской. Художественное оформление постановок курируют художники Елена Ярочкина и Кирилл Саленков.

"Молодежная программа театра "Школа драматического искусства" - пространство для старта, для дебюта, где молодые и талантливые люди смогут заявить о себе. Мы очень ждем от режиссеров, которых пригласили в этот проект, радостного, веселого, по-своему дерзкого эксперимента, нового взгляда на замечательные классические произведения, которые они взяли в работу", - привели слова Черепанова в пресс-службе.

Премьерные показы спектакля "Моя жизнь", открывающего программу, пройдут 27 и 28 января.