"Холоп-2" стал вторым самым кассовым фильмом в российском прокате

Картина обошла по сборам в России первую часть из дилогии "Аватар" Джеймса Кэмерона

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кассовые сборы комедии "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко достигли в России 3,518 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Таким образом, продолжение "Холопа" обошло по сборам в России первую часть из дилогии "Аватар" (2009) Джеймса Кэмерона и стало вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. На первой строчке находится семейная комедия Дмитрий Дьяченко "Чебурашка" с общими сборами в 6,787 млрд рублей.

Согласно данным на сайте ЕАИС, "Холоп-2" с момента начала проката в России, с 1 января 2024 года, заработал 3 518 682 595 рублей. По данным издания "Бюллетень кинопрокатчика", кассовые сборы "Аватара" в России составили 3 516 796 661 рубль.

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. В продолжении сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова. Ее героиня не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной, поскольку ее мать - чиновница. На "исправительные работы" Катя попадает в дворцовую эпоху с пышными балами.