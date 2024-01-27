Александринка первой из федеральных театров провела гастроли в Мариуполе

Зрителям показали спектакль "Охота жить!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Александринский театр первым из федеральных театров провел гастроли в городе-побратиме Петербурга Мариуполе. На сцене Республиканского академического русского драматического театра показали спектакль "Охота жить!".

"Проведение Дней Александринского театра в Мариуполе является закономерным продолжением нашего сотрудничества с новыми регионами России", - сказал корреспонденту ТАСС директор Александринского театра Сергей Емельянов, побывавший в этой поездке.

Он напомнил, что в ноябре 2023 года театр провел в Петербурге и Выборге Национальную театральную школу для коллег из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Более 30 специалистов театрально-зрелищных учреждений Донбасса и Новороссии "освоили нашу партнерскую с Санкт-Петербургским госуниверситетом и Российским государственным институтом сценических искусств программу повышения квалификации "Основы менеджмента в современном национальном театре".

Моноспектакль народного артиста России Сергея Паршина "Охота жить!" входит в цикл спектаклей выдающихся мастеров александринской сцены "Монологи в Царском фойе", основанный на классических традициях исполнительского искусства. Поездка в Мариуполь по программе "Большие гастроли" была организована Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России.