Умерла актриса Вера Молчанова

Ей был 81 год

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Актриса Вера Молчанова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщил московский Театр на Покровке, в котором она играла с 1991 года.

"Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Вера Молчанова была одной из первых "кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис".

О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Актриса приняла участие в таких сериалах, как "Конец света" (2022), "Закрытая школа" (2011-2012) и "След" (2007 - н. в.).