Российский этнографический музей представит проект о его сотрудниках в блокаду

Выставка продлится до 19 мая 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) представит выставку о судьбах его сотрудников в период блокады Ленинграда - тех, кто спасал музей, оставаясь в осажденном городе, тех, кто ушел на фронт и кто хранил эвакуированные коллекции в Новосибирске. Проект откроется в рамках музейного форума "Дневные звезды", посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщила пресс-служба РЭМ.

"Выставка раскрывает историю борьбы и победы через рассказ о судьбах сильных людей. Музей благодаря им оставался музеем даже будучи закрытым в годы блокады и войны. Сегодня посетители могут почувствовать пульс жизни блокадного музея, понять, как было сохранено главное достояние страны - культура, как сотрудники музея оставались победителями и созидателями на протяжении всей своей жизни. Это живые уроки от музея-победителя, как защищать культуру и достоинство человека", - приводятся в сообщении слова директора музея Юлии Купиной.

Специальным гостем открытия выставки станет лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова.

В витринах покажут три тематических сюжета. Первый из них посвящен работе научной библиотеки музея, книгам, изданным в период вражеской осады города, судьбе библиотекаря Марии Александровны Богдановой, которая провела всю блокаду в Ленинграде. Благодаря ее самоотверженному труду редкие издания той поры удалось сохранить. Второй сюжет - о документах и письмах, рассказывающих о повседневной жизни и работе сотрудников в военное время. Третий сюжет представит уникальные артефакты, сохраненные сотрудниками музея в годы Великой Отечественной войны.

"Сотрудники, выходя за пределы музейных стен, вносили свой вклад в оборону Ленинграда. Участие в строительстве оборонительных сооружений, помощь в госпиталях и сбор теплой одежды для бойцов Красной армии стали частью их повседневной жизни. 31 сотрудник погиб от голода и холода, но, несмотря на все трудности, они оставались верными своей миссии до последних дней блокады", - напомнили в музее.

Выставка "Музей-победитель. Музей в блокадном Ленинграде" будет доступна для посещения до 19 мая 2024 года.

О работе музея в годы блокады

11 июля 1941 года музей был закрыт для посетителей. После того, как в сентябре кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда, начались вражеские бомбардировки. Они нанесли значительные повреждения музейному зданию. Наиболее разрушительным стал взрыв 500-килограммовой бомбы, превративший часть музейных залов в развалины.

"Сложно сохранить уникальные музейные коллекции в разрушенном бомбами здании, где нет отопления, электричества и воды. Только документы и фотографии того времени позволяют осознать, что это был настоящий подвиг, который совершили простые люди - музейные работники", - цитирует пресс-служба куратора проекта, главного специалиста по обеспечению сохранности музейных предметов Викторию Первак.