"Джентльмены удачи" назвали лучшим фильмом киностудии "Мосфильм"

Второе и третье места заняли комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комедии "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого, "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Леонида Гайдая вошли в число лучших картин, снятых на киностудии "Мосфильм". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", составившего "Абсолютный топ" картин киностудии.

"30 января исполняется 100 лет киноконцерну "Мосфильм". В преддверии события редакция телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" изучила зрительские и экспертные рейтинги ведущих изданий и сервисов, чтобы определить наиболее популярные картины, снятые на самой знаменитой киностудии страны. Лидером стала комедия "Джентльмены удачи", снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. В 1972 году картина заняла первое место по количеству зрителей, ее посмотрели 65 млн человек", - прокомментировали в пресс-службе результаты рейтинга.

Второе и третье места заняли комедии Гайдая "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" соответственно. Идея "Бриллиантовой руки" родилась у режиссера после прочтения заметки о швейцарских контрабандистах, придумавших перевозить ценности в гипсовых повязках. В 1969 году, когда состоялась премьера фильма, его посмотрели 76,7 млн зрителей.

Еще одна комедия Гайдая расположилась на четвертой строке рейтинга - это "Иван Васильевич меняет профессию", снятая по мотивам пьесы "Иван Васильевич" Михаила Булгакова. "Леонид Гайдай и Владлен Бахнов сочиняли сценарий в расчете на то, что роли Ивана Грозного и управдома Бунши сыграет Юрий Никулин. Однако актер, памятуя о предвзятом отношении советских чиновников к творчеству Булгакова, сниматься отказался. Он был уверен, что фильм до зрителя не дойдет", - отметили представители телеканала.

Замыкает первую пятерку мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 1980 году читатели журнала "Советский экран" назвали картину лучшим фильмом года, а исполнительницу главной роли Веру Алентову - лучшей актрисой. В 1981 году мелодрама получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Также в "Абсолютный топ" созданных на "Мосфильме" картин вошли "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Гайдая, "Летят журавли" Михаила Калатозова и "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна. Девятое место разделили "Девчата" Юрия Чулюкина и "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Замыкает топ-10 военная драма Элема Климова "Иди и смотри".

Об исследовании

Для составления "Абсолютного топа" были проанализированы зрительские, экспертные и редакционные рейтинги 12 изданий и сервисов, в числе которых "Фильм про", "Фильм.ру", "Кинопоиск", IMDb, "Кино-театр.ру", "Кино Mail.ru", "Киноафиша", "Лайфхакер", "Культура.РФ" и другие. Также были изучены списки лидеров советского кинопроката и лучших фильмов года по версии журнала "Советский экран".