Собянин: около 270 премьер состоялось в московских театрах в 2023 году

Зрителям, в частности, показали "Смертельный номер" в Театре Олега Табакова и "Зойкина квартира" по пьесе Булгакова в Театре имени Пушкина

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 270 премьер состоялось в столичных театрах в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Около 270 премьер в столичных театрах было в прошлом году. Москва по праву считается одним из мировых театральных центров. В 2023-м было представлено много ярких постановок", - написал мэр.

Так, в прошлом году были представлены "Смертельный номер" в Театре Олега Табакова; постановка "Лес", вышедшая в честь 200-летия Островского в театре имени Маяковского; спектакль "Вишневый сад" по пьесе Чехова в Мастерской Петра Фоменко; "Мещане" Горького в "Современнике"; "Зойкина квартира" по пьесе Булгакова в Театре имени Пушкина; "Норма" по опере Беллини в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.