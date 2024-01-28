Премьер-министр отметил ее индивидуальность, искренность и эмоциональность

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Людмилу Полякову с 85-летием, отметив ее индивидуальность, искренность и эмоциональность.

"Вы - актриса, обладающая особым дарованием, индивидуальностью, искренностью и эмоциональностью", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер также отметил, что эти качества позволяют актрисе многие годы покорять сердца людей на сцене и в кинематографе. Он пожелал Поляковой вдохновения, успехов, здоровья и благополучия.

Российская актриса народная артистка РФ Людмила Полякова родилась 28 января 1939 года в Москве. С 1964 год по 1965 год Людмила Полякова была актрисой Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1965 год по 1982 год - Московского драматического театра им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"). С 1990 года по настоящее время - актриса Государственного академического Малого театра. Лауреат Государственной премии РФ (2004). Снималась в фильмах "Агония", "Бумер", "Каникулы строгого режима".