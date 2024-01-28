В Таджикистане отметили праздник Сада

Он включен ЮНЕСКО в список культурного наследия

ДУШАНБЕ, 28 января. /ТАСС/. Тысячи людей, несмотря на дождливую погоду, пришли в воскресенье в парк имени Абулькасима Фирдавси в Душанбе, чтобы отметить праздник Сада. Основными атрибутами празднования стали костры, которые разжигали на аллеях парка, а также песни, танцы и выставка-ярмарка урожая, передает корреспондент ТАСС.

В 2024 году праздник впервые отмечают после того, как он был включен Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Список нематериального культурного наследия человечества. В Душанбе парк украсили плакатами с поздравлениями, вдоль аллей выставили прилавки длиной более 1,5 км, на которых фермеры со всей страны представили фрукты, овощи, мед, рыбу, мясо и другие товары. Также гости торжества могли попробовать национальные блюда, приобрести саженцы растений и семена.

Кроме того, в празднике приняли участие таджикские ремесленники: у них можно было приобрести национальную одежду, музыкальные инструменты, сувениры. Также среди прилавков были оборудованы кузни, в которых любой желающий мог заказать себе кованый сувенир. Почетными гостями мероприятия стали представители посольств и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, которые вместе с министром сельского хозяйства республики Курбоном Хакимзодой ознакомились с выставкой.

С поздравительным посланием к жителям Таджикистана в честь праздника выступил президент Эмомали Рахмон. Глава государства отметил, что Сада является одним из древнейших традиций таджикского народа. "В условиях глобализации мы должны защищать наши национальные ценности, важной частью которых являются национальные праздники, способствовать их популяризации и расширению. Не таить обиды в сердцах, поддерживать чистоту и порядок в доме, украшать улицы и переулки, жилые помещения - именно к этому призывают наши национальные праздники, в том числе Сада. Верю, что наш народ использует эту добрую традицию для того, чтобы ежедневно и повсеместно в стране сохранять чистоту окружающей среды и благополучие нашей любимой родины", - говорится в послании Рахмона, опубликованном его пресс-службой.

История праздника

Традиции Сада были сформированы более 3 тыс. лет назад. Название праздника происходит от персидского слова "сад", которое означает "100" - 50 дней и 50 ночей, оставшихся до наступления Навруза, который является праздником прихода весны и нового года у иранских и тюркских народов. Считается, что на праздник Сада приходится пик сезона холодов, после чего начинается сезон земледелия, поэтому одним из основных символов торжества является большой костер как символ победы тепла и света над холодом и тьмой.

В Таджикистане празднование Сада возродили несколько лет назад и он получил статус официального торжества. В декабре 2023 года на 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО в Ботсване по совместной заявке Таджикистана и Ирана праздник был включен в Список нематериального культурного наследия человечества.