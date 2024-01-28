Вечерние спектакли в Театре сатиры в Москве отменили для завершения работ МЧС после пожара

В афише были заявлены постановки "Невольницы" и "Родненькие мои"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вечерние спектакли в Театре сатиры в Москве отменили в связи с продолжающимися работами МЧС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В связи с задымлением на крыше Театра сатиры на площади Маяковского отменены оба вечерних спектакля. Ранее сегодня был отменен спектакль театра, который должен был состояться в 12:00", - сказал собеседник агентства.

Там уточнили, что вечером 28 января были запланированы два спектакля: "Невольницы" на Основной сцене театра и "Родненькие мои" на сцене "Чердак Сатиры". "Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время. Информацию о возврате средств можно получить по телефону: 8 (495) 699-36-42. Кроме того, сотрудники театра проинформируют зрителей по email и телефону. Информация о проведении последующих спектаклей будет сообщена позже", - добавили в депкультуры.

Обновление фасада и купола

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия, здание театра не является объектом культурного наследия. Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 2023 года сообщал, что капитальный ремонт фасада и купола в Театре сатиры выполнен на 80%. Согласно сайту мэра и правительства Москвы, старт работ был дан в сентябре 2023 года, их планируется завершить в 2024 году.

Как отмечалось на портале со ссылкой на слова градоначальника, покрытие купола заменят, его цвет должен измениться на терракотовый. Демонтаж старого металлопрофиля проводят одновременно с установкой нового, чтобы не допустить протечек.

Привычный облик фасада обещали сохранить, при этом сделать его конструкцию современной и функциональной. Логотип театра на красном фоне по-прежнему будет находиться в верхней части фасада, но теперь он станет значительно больше. Фасад здания будет выдержан в серых тонах: более темный - в нижней части, светло-серый - в верхней. В нижней части фасад сделают навесным: на специальную конструкцию установят панели из фибробетона. В верхней части нанесут декоративную штукатурку. Дворовая часть фасада будет отделана темной плиткой в нижней части, а в верхней - декоративной штукатуркой.

Кроме того, на фасад установят медиаэкран, на котором будут показывать сцены из спектаклей разных лет. Также специалисты обновят входную группу: поменяют остекление, установят удобные большие двери и лайтбоксы с актуальной информацией. Над козырьком разместят еще один медиаэкран с бегущей строкой.