Умер худрук театра Комиссаржевской Виктор Новиков

Ему было 80 лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков умер. Ему было 80 лет, сообщила ТАСС его дочь Катерина Новикова.

"Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр", - сказала она.

Виктор Абрамович Новиков родился в городе Пугачеве (Саратовская область). После окончания школы в 1960 году он работал санитаром в областной клинической больнице. В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности "театровед". В 1968 г. пришел на работу в Ленинградский драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской (ныне Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской). Занимал должности помощника главного режиссера по литературной части, заместителя директора по репертуару и работе с драматургами. С 1992 г. - художественный руководитель театра. С 1998 по 2008 годы - секретарь Союза театральных деятелей России, член коллегии комитета по культуре Санкт-Петербурга. Заслуженный работник культуры РСФСР (1987). Заслуженный деятель искусств РФ (1999). Награжден художественной премией "Петрополь" "за многолетнюю преданность театру и творческое долголетие".