В "Ленкоме" прокомментировали информацию о госпитализации музыканта Николая Парфенюка

Заслуженный артист РФ после оказания медицинской помощи в стационаре был отправлен домой, его состояние стабилизировали

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ, музыкант, солист группы "Аракс" Николай Парфенюк, который почувствовал себя плохо в "Ленкоме Марка Захарова", после оказания медицинской помощи в стационаре был отправлен домой, его состояние стабилизировали. Об этом сообщила ТАСС руководитель литературно-драматургической части "Ленкома", заслуженный деятель искусств РФ Ирина Горюнова.

"Он себя почувствовал не очень хорошо. Его тут же отправили в Боткинскую больницу из театра, там его состояние стабилизировали. <…> Сейчас он уже дома. Его не госпитализировали. Отправили домой", - сказала собеседница агентства. По ее словам, угрозы жизни нет, артист будет и дальше выполнять свои обязанности в театре.

Как отметила Горюнова, Парфенюк работает в "Ленкоме" несколько десятилетий. Он музыкант и гитарист, участвует в музыкальных спектаклях театра, в том числе в постановке "Юнона и Авось", а также пишет музыку. "У нас идет замечательный спектакль "Бег" с его музыкой", - сказала Горюнова. По ее данным, сегодня артист в спектакле не участвует.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Парфенюка с выступления в "Ленкоме" с подозрением на сердечный приступ.

Николай Парфенюк - музыкант, композитор, аранжировщик и вокалист. Родился 11 марта 1957 года в деревне Городец Кобринского района Брестской области Белорусской ССР. В 1979 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Работает в "Ленкоме" с 1985 года (гитара, бас-гитара, клавишные, вокал). В частности, занят в постановках "Юнона и Авось", "День опричника", "Фальстаф и Принц Уэльский". Написал музыку к ряду фильмов и телесериалов.