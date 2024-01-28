В Калининграде стартовал музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Мероприятию дал старт марш "Прощание славянки"

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Марш "Прощание славянки" русского и советского военного дирижера, композитора полковника Василия Агапкина открыл в Калининграде концерт, приуроченный к 140-летию со дня рождения автора этого одного из самых узнаваемых музыкальных символов нашей страны. Он прошел в рамках III музыкального фестиваля Валерия Халилова, сообщили ТАСС в областной филармонии имени Е. Ф. Светланова, выступающей организатором концерта фестивальной программы.

Калининград вошел в число 48 городов России, где с 19 января по 4 февраля 2024 года проходит III музыкальный фестиваль Валерия Халилова.

"Знаменитое "Прощание славянки", открывшее фестивальный вечер под названием "Честь имею!", задало особый, высокий настрой концерту, в котором участвовало около 100 человек - музыканты Концертного духового оркестра филармонии под руководством заслуженного артиста РФ Эдуарда Гантовского, солисты филармонии, военный оркестр штаба Балтийского флота", - сказали в филармонии.

На концерте прозвучало 14 популярных песен и мелодий патриотической направленности, созданных в разные годы советскими и российскими композиторами. В их числе "Жди меня" и "В лесу прифронтовом" Матвея Блантера, "Поклонимся великим тем годам" Александры Пахмутовой, "Баллада о матери" Евгения Мартынова и другие.

"Формируя программу концерта фестиваля Валерия Халилова, мы ориентировались на предпочтения маэстро, который был ярым поборником высокой классической музыки, являясь патриотом своей Родины, отдавал предпочтение патриотической музыки, которая звучала в том числе в исполнении ансамбля имени Александрова под его руководством. Ну и, конечно, в программу включили оркестровые и вокальные сочинения самого маэстро, песни о музыкантах", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Калининградской филармонии народный артист России Виктор Бобков. С Халиловым его связывала многолетняя личная и творческая дружба: вместе закончили Суворовское училище, дирижерский факультет при Московской консерватории, оба стали военными дирижерами и композиторами, руководителями творческих коллективов.

После трагической гибели в декабре 2016 года Халилова и 64 музыкантов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. Александрова в память о них Бобков написал вальс "Памяти друга", стал с ним в январе 2023 года лауреатом конкурса на создание музыкальных произведений для военного оркестра, организованного Минобороны РФ. Сегодня он вновь прозвучал в концертном зале филармонии. А завершила вечер песня "Навсегда великая страна", написанная Валерием Халиловым на слова Александра Савицкого и ставшая своеобразным гимном нынешнего фестиваля.

О фестивале

Фестиваль, носящий имя генерал-лейтенанта, народного артиста РФ Валерия Халилова, проводится с 2020 года в формате биеннале. Проект реализуется Благотворительным фондом Валерия Халилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.

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