В Москве пройдет благотворительный вечер для участников СВО и их семей

В программу вошли экскурсия по экспозициям Государственного музея А.С. Пушкина и концерт

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина) и Евразийская Палата национальных культурных ценностей проведут благотворительный вечер для участников специальной военной операции и членов их семей. В программу вечера войдут экскурсия по основной и временной экспозициям Государственного музея А.С. Пушкина и концерт "Приношение Пушкину".

"Задача очередного Благотворительного вечера - персональная адресная помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, предоставление им культурно-патриотической, социальной и психологической поддержки", - приводит пресс-служба хора слова президента Евразийской Палаты национальных культурных ценностей Александра Швейделя.

"Сейчас тысячи наших бойцов жертвуют своим здоровьем и жизнью за всех жителей России, в том числе, и за нас - артистов. И если наше искусство способно доставить этим смелым людям добрые эмоции, мы всегда готовы делиться ими", - отметил директор Хора Минина Дмитрий Сибирцев.

По словам организаторов, в программе благотворительного вечера - экскурсия по основной и временной экспозициям музея и концерт "Приношение Пушкину", посвященный 225-летию со дня рождения поэта. Зрителям будет представлена музыка Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других композиторов. Также прозвучат арии, дуэты, оркестровые фрагменты опер на сюжеты Пушкина, романсы и хоровые сочинения на его стихи.

В концерте примут участие заслуженная артистка России Агунда Кулаева (меццо-сопрано), солисты Московского театра "Новая Опера" имени Е.В. Колобова Алексей Татаринцев (тенор) и Мария Буйносова (сопрано), лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства Дмитрий Сибирцев (фортепиано). Также выступят Хор Минина под руководством Тимофея Гольберг и Центральный военный оркестр Минобороны России.