В Петербурге школа-студия "Каннон Данс" покажет постановки зарубежных хореографов

В частности, на вечере представят премьеру проекта "Четверо" Давидэ Беллота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Постановки хореографов Венгрии и Нидерландов включила в свой отчетный концерт школа-студия "Каннон Данс". Ее воспитанники покажут большую программу на сцене Екатерининского собрания в Санкт-Петербурге.

"Школа всегда была ключевым пунктом нашей деятельности. Для нас она никогда не являлась бизнес-проектом. Школа - это лаборатория совместного поиска, где образование и спектакли - две половинки целого, и одно не работает без другого", - сказала журналистам художественный руководитель "Каннон Данс" Наталья Каспарова.

На вечере будет показана премьера проекта "Четверо" в постановке Давидэ Беллота (Нидерланды). Это возобновление спектакля, созданного в рамках сотрудничества между компанией Conny Jansen Danst из Роттердама и "Каннон Данс". В ноябре 2016 года состоялся культурный обмен между компаниями: на неделю воспитанники Каспаровой стали резидентами Conny Janssen в Нидерландах, после чего Беллота приехал в Петербург, чтобы продолжить работу над постановкой с российскими участниками обмена.

Завершит программу спектакль "Бар.Око" в постановке венгерского хореографа Лоранда Закара.

В программу концерта войдут постановки, созданные педагогами школы Елизаветой Ротачевой, Евгенией Сабуровой, Софьей Бондаренко, Ольгой Огородниковой, Марией Павловой.

С первых лет своей деятельности "Каннон Данс" - это не только танцевальная компания, но и школа современного танца. В ее мастер-классах, лабораториях и творческих проектах приняли участие свыше 600 российских и зарубежных педагогов, а из школы вышло множество танцовщиков и хореографов. Многие из них выросли в профессионалов и вернулись в школу, но уже в качестве педагогов, репетиторов и постановщиков.