В Венеции начался традиционный карнавал

Мероприятие продлится до 13 февраля

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Регатой на Большом канале начался в воскресенье традиционный Венецианский карнавал. Как передает телеканал RAI News 24, шоу продлятся до 13 февраля, "жирного вторника" перед началом пасхального поста по католическому календарю.

В этом году карнавальные программы, которые охватывают все площади Венеции, включая площадь Святого Марка, а также острова и материковую часть Местре, посвящены Марко Поло, венецианскому купцу и путешественнику, умершему 700 лет назад. В многочисленных выступлениях уличных артистов и музыкантов, как и театральных спектаклях, все будет пронизано духом Азии, путешествия по которой Поло описывал. В программу 2024 года войдет даже празднование Китайского Нового года, которому будет посвящены отдельные программы и шествия 2-13 февраля, сообщается на сайте Венецианского карнавала.

Основные герои мероприятия - ряженые, которые выходят на улицы и мосты города. В основе любого костюма - историческое платье и украшенная маска. В Венеции до сих пор сохранились мастерские, где шьют костюмы и делают маски. Стоимость полного аутентичного костюма может достигать нескольких тысяч евро. Во время карнавала проходит конкурс на самую красивую маску. Как правило, так наряжаются энтузиасты, среди которых немного коренных венецианцев.

Многие участники карнавала неверно интерпретируют значение исторических масок. Например, самая популярная "маска Казановы" называется "Баута" по имени чудовища, которым пугали детей. А "кошачью маску" "Ньага", которую сейчас предпочитают женщины, носили исключительно мужчины. Реплики масок можно найти и в китайских сувенирных лавках.

История карнавала и современность

Венецианский карнавал - один из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье. Во времена расцвета Светлейшей Венецианской республики (697-1797) венецианцы ходили в масках с октября по "жирный вторник". Тогда в городе совершались преступные деяния.

Традицию карнавальных гуляний упразднил Наполеон. Он завоевал Венецию и низложил дожа (главу). Традицию карнавала возродили в 1970-х годах.

В этом году карнавал проходит без каких-либо ограничений, которые действовали в связи с пандемией. В 2021 году он впервые полностью проходил онлайн. Спустя год карнавал не стали отменять, но не проводились основные привлекающее публику зрелища. С тех пор в программу карнавала не вернулся "Полет ангела" с колокольни на площади Святого Марка, что было связано с реконструкцией исторического памятника.