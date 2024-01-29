Фильм "Мастер и Маргарита" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Картина собрала 428 млн рублей, следует из данных портала Kinobusiness

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 428 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 26 по 28 января.

"Мастер и Маргарита" - второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина "Серебряные коньки", ставшая первой в РФ, вышедшей на платформе Netflix Originals. Сценарий к "Мастеру и Маргарите" написал Роман Кантор, который также работал с Локшиным над его режиссерским дебютом.

Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь - не только партнеры по картине, но и супружеская пара в реальной жизни. Коровьева в картине сыграл Юрий Колокольников, Азазелло воплотил на экране Алексей Розин, Полина Ауг исполнила роль вампирши Геллы, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. В библейской части картины Понтия Пилата сыграл датский актер Клас Банг, а Иешуа - нидерландский актер Аарон Водовоз. Также в фильме снялись Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие.

На второй строчке рейтинга оказался семейный музыкальный полнометражный фильм "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Он собрал 123 млн рублей. Главые герои картины - Трубадур и друзья-самозванцы, которые объединились, чтобы совершить подвиг и рассмешить дочь короля. Роль главного героя сыграл Тихон Жизневский. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Роман Курцын, Ирина Горбачева, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.

На третьем месте расположился фильм "Холоп-2", вышедший в прокат в России 1 января 2024 года, со сборами в 122,5 млн рублей. Картина повествует о бывшем мажоре Грише, который после путешествия в прошлое не может пройти мимо того, что творит избалованная дочь чиновницы Катя. Роль Гриши сыграл Милош Бикович, а роль Кати - Аглая Тарасова. Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Олег Комаров и другие.