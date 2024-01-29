На фестивале в Бангладеш в секции "Духовное кино" победил фильм из России "Туда и обратно"

На мероприятии представили более 250 фильмов в различных секциях

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Российский фильм "Туда и обратно" (2023) режиссера Олега Асадулина производства кинокомпании "Соль" получил главную награду на 22-м международном кинофестивале в столице Бангладеш Дакке в секции "Духовное кино". Об этом рассказала корреспонденту ТАСС продюсер, член жюри фестиваля от России Анна Шалашина по итогам завершившегося киносмотра.

"Главную награду в секции "Духовное кино" получил российский фильм "Туда и обратно" режиссера Олега Асадулина. Поскольку никого из авторов картины на фестивале не было, то награду вручили мне как представителю России. Я лично знаю съемочную группу этого фильма и с большим удовольствием передам награду Олегу в Москве", - рассказала Шалашина.

Она отметила, что фестиваль оказался очень насыщенным: более 250 фильмов были представлены в нескольких секциях. "Показы шли и в национальном музее, и в местном университете. И было непросто находить время для того, чтобы их посмотреть. К тому же в программе было и два фильма, которые я спродюсировала", - добавила собеседница агентства.

"Залы были полные, зрители смотрели кино с большим вниманием. Было интересно пообщаться со зрителями российских лент после показов. Мы думали, что не все реалии будут понятны местным зрителям, но нет, все оказалось понятно, и публика реагировала очень хорошо, живо", - указала она. Шалашина добавила, что программа смотра оказалась интересной. "Я как член жюри секции азиатского кино этого фестиваля хочу сказать, что кино Азии сегодня весьма современное и разнообразное. Были представлены кинокартины из Филиппин, Южной Кореи, Индии, Израиля, и было очень интересно", - отметила она.

В секции "Азиатское кино" победителем стала лента "Нить жизни" из КНР режиссера Цяо Сысуэ, в категории "Женщины-режиссеры" победил фильм "Рухлядь и куклы" иранской женщины-режиссера Манидже Хекмат, в категории "Детский сеанс" победила индийская лента "Правас" режиссера Випула Шармы.

Россию представляли 15 лент, в том числе "Бешенство" (2023) режиссера Дмитрия Дьяченко, "Крецул" (2023) Александры Лихачевой, "Свет" (2022) Антона Коломейца, "Выбор" (2023) Игоря Федорова, "Времена года" (2023) Максима Шабалина и другие картины последних лет. Всего на кинофестивале было представлено 253 фильма из 74 государств, в том числе от Бангладеш участвовал 71 фильм.